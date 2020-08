“I Can’t Breathe”: il nuovo EP di Paolo Tarsi dedicato a George Floyd ed Eric Garner

Chi è Paolo Tarsi?

Specializzatosi in composizione con il premio Oscar Luis Bacalov, collabora con musicisti dell'avanguardia colta e figure di primo piano della scena elettronica, jazz e rock (componenti di Tangerine Dream, King Crimson, Area, tanto per fare qualche esempio).

Le sue composizioni sono state eseguite in luoghi di culto come lo Spectrum di New York e ha realizzato musiche per video-opere e installazioni presentate alla Herbert Art Gallery & Museum di Coventry (UK), all'Athens Digital Arts Festival (Grecia) e al Synthetic Mediart Festival di Taipei (Taiwan).

Il suo brano Artificial Intelligence, firmato insieme a Emil Schult e Lothar Manteuffel, è stato remixato dai principali protagonisti del clubbing e della scena elettronica internazionale (l’ex Kraftwerk Fernando Abrantes, Daniele Baldelli, DJ Ralf) e ballato al Berghain di Berlino, Ministry of Sound di Londra e al Pyramid Club di New York.

Nel 2018, pubblica il libro L'algebra delle lampade. Musica colta da culture incolte, edito da Ventura, fonda l’etichetta Anitya Records e raggiunge la settima posizione nella chart svedese di iTunes con il singolo Seven Nights Awake, scritto a quattro mani con Francesco Novara.