Cosa si ascoltava sulle spiagge italiane negli anni 80?

Gimme Five di Jovanotti

Nel 1988, quando Gimme Five venne pubblicata, Jovanotti era un astro nascente dell'hip hop e, da quel momento in poi, non avrebbe mai smesso di crescere. Il successo di questo pezzo è testimoniato anche dal fatto che sia stato ripreso molti anni dopo la sua prima pubblicazione, nel 2013, durante il tour negli stadi del cantautore romano.

Fu in questa occasione che Jovanotti cantò Gimme Five per la prima volta dal vivo.