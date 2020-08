Le 10 migliori canzoni di Elvis Costello

Alison

In una classifica sui migliori pezzi di Costello sarebbe impossibile non includere Alison: si tratta di un pezzo scritto dal cantautore nel 1977 per il suo album d'esordio MY AIM IS TRUE. A oggi, Alison è una delle canzoni più famose dell'artista il cui significato, però, rimane ancora parzialmente misterioso. Costello dichiarò solo di essersi ispirato nella stesura del testo a una donna che lavorava in un supermercato.