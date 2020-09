Jonesy: la vita ritrovata dopo i Sex Pistols

Dopo qualche anno, Indie 103.1 cessò di esistere, ma non fu lo stesso per il Jonesy's Jukebox che tornò alla radio alla fine del 2015 su 95.5 KLOS a Los Angeles. KLOS, ironicamente, è una stazione di classic rock, e trasmette band come Aerosmith e Pink Floyd... non proprio pane per un Sex Pistol.

Per Jones, però, questa è la sua casa, ed è qui che ha raggiunto molte persone con il suo programma, aiutandole e costruendo con loro un vero rapporto di sostegno reciproco.

Ha dichiarato infatti in più interviste di essersi sentito utile, e ha spesso condiviso con gli ascoltatori ciò che accadeva nella sua vita: esempio lampante, il suo primo ospite dopo un attacco di cuore che aveva impedito di lavorare per diverso tempo fu proprio un cardiologo, con cui discusse in diretta di ciò che gli era accaduto. Questa apertura mentale e il confronto con le persone lo hanno convinto che quella della crescita personale sia una strada da percorrere fino alla fine.

Il direttore del programma di KLOS, Keith Cunningham, dice di apprezzare di Jones la sua autenticità, il suo cercare di essere semplicemente “Jonesy”, senza filtri o sovrastrutture. E questo, senza dubbio, non può che farci venire voglia di ascoltare cosa ha da dire questa leggenda del punk britannico.