La rivoluzione in diretta: CIAO 2001

Come è noto, l'informazione musicale dei primi anni Settanta, e in particolare la radio e la tv, erano rigorosamente controllate dalla RAI, che operava in regime di monopolio. In questo numero di Ciao 2001 abbiamo voluto farci raccontare da Renzo Arbore come sia stato possibile riuscire a trasgredire ai rigidi e paludati regolamenti di quella RAI, che bisticciavano con i nuovi tempi, guardavano con sospetto alle nuove generazioni e faticavano a comprendere l’importanza del linguaggio del rock. In quell’unica suggestiva definizione di “musica ribelle” (rubata a Eugenio Finardi, non a caso autore in questo numero di un sorprendente Fermate il mondo, voglio scendere), stavano confluendo sempre più numerosi musicisti e correnti artistiche provenienti da mondi limitrofi come l’etno, il folk, il jazz, il latin e il prog. Negli anni Settanta, il rock allarga insomma il proprio orizzonte, aprendosi a ombrello e accogliendo a braccia sempre più aperte la musica irlandese come la musica cubana, il blues come il jazz-rock dei Wheater Report, la black music e naturalmente il reggae.