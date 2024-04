Gli anni d’oro di FRANCO SCHIPANI a New York | Ciao 2001

Intervista: Maurizio Baiata

Da qualche mese, Franco Schipani ci guarda dall’alto del suo memoir bestseller Senza vizi è una vita di merda – Storie e protagonisti di New York negli anni 70, 80 e 90, il racconto esilarante, e privo di ogni senso del pudore, del suo vissuto nella megalopoli per eccellenza, vitale e generosa con tutti. E di come un giovane giornalista rock divenne il passepartout per chiunque giunto dall’Italia volesse sperimentarne le emozioni fra Bukowski e i Ramones e le notti magiche che, sembra, non torneranno mai più.

Allora, Franco, siamo amici da 40 anni e a New York arrivammo nello stesso anno, il 1979. Vorrei iniziare con una domanda che mi esce dal cuore: cosa ti suscitano, oggi, che non vivi più a New York da tempo, queste due parole: Ellis Island?

La prima volta che ci andai lo trovai un posto magico, pieno di storia, quindi ho curiosato, ho scartabellato tra i nomi, ho cercato i miei parenti, come fanno tutti, no? Ho trovato quelli che ho giù a Mont Laurel e a Philadelphia. Sono tanti i miei parenti che sono passati per Ellis Island, che devo dire, alla fine mi ha messo anche un po’ di tristezza.

Anch’io ci sono stato e ho visto i nomi dei Baiata: mancava quello di Giuseppe, mio padre. Dei tuoi chi è arrivato per primo in America?

I Talarico e i Longo, parenti di mio nonno e di mia nonna da parte di madre. Abitavano a Philadelphia, poi quando la città è diventata troppo violenta, peggio di New Orleans, si sono trasferiti a Mont Laurel, in New Jersey, un posto tipo Tivoli. Sono andato a trovarli, per la carta verde, sai, servono i parenti e loro erano dottori, preti, suore, sindacalisti...