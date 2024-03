I BEATLES come non li avete mai visti

David Magnus ebbe un vero e proprio colpo di fortuna, giusto all'inizio della sua carriera. Dopo aver trovato lavoro presso lo studio fotografico di Jermyn Street, venne spedito a spiare un giovane gruppo pop durante una delle loro esibizioni alla Stowe School. Erano i Beatles...

Le foto piacquero molto, moltissimo, e a Magnus fu dato libero accesso agli eventi della carriera della band.

Qualche anno dopo, nel '67, i Beatles diventarono i protagonisti della prima trasmissione televisiva in contemporanea mondiale: la BBC mise in onda un edizione del programma Our World, in diretta nei cinque continenti, con un pubblico di 400 milioni di persone. La band si collegò direttamente dagli Abbey Road Studios di Londra, ed eseguirono, in prima assoluta "All You Need Is Love". Inutile dire che segnarono un altro strike nella storia mondiale.

Magnus fu il prescelto. Colui che avrebbe documentato tutto l'evento. Ebbe l'accesso esclusivo alle prove, allo spettacolo dal vivo e al backstage. Molte di quelle fotografie, divennero un simbolo e alcuni scatti, mai visti prima, sono stati esposti ad una mostra esclusiva alla Proud Galleries nel Chelsea. Nel caso in cui non possiate permettervi un biglietto aereo, ci pensiamo noi a mostrarvi alcuni di questi incredibili scatti. Date un'occhiata qui sotto!