BEATLES: la rivoluzione musicale

Il loro sviluppo stilistico, così sperimentale, nell'arco di nove anni, è diventato un modello per la creatività del rock'n'roll che pochi sono riusciti a replicare. In termini di cultura popolare, sono stati centrali nella divulgazione di movimenti come la psichedelia, il folk degli anni '60 e l'hard rock: molti stili della musica contemporanea possono risalire, casualmente o meno, alle basi gettate dai loro album così pionieristici. Ad esempio, Helter Skelter, del 'The White Album' è considerata fra le prime canzoni "heavy metal" di sempre: ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo del genere. Brani come When I’m Sixty-Four and Martha My Dear, invece, sono nel bel mezzo della tradizione che ha ispirato David Bowie.

Hanno sperimentato anche dal punto di vista tecnico, ampliando le prospettive della musica in qualsiasi direzione. Hanno utilizzato nuovi strumenti e introdotto l'uso del 'loop' (frammenti sonori ciclici e ripetitivi) molto prima che nascessero i campionatori. I Beatles sono stati dei veri pioneri della musica moderna.

