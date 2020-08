Kiss: a chi si ispirò Gene Simmons per The Demon?

Ma chi ha ispirato The Demon, il personaggio di Gene Simmons?

Lo ha annunciato il bassista su Twitter, nel 2019: "Ecco chi è la mia ispirazione: Lon Chaney, l’uomo dalle mille facce!"

Leonidas Frank Chaney, conosciuto con lo pseudonimo di Lon Chaney, era un attore, regista e make up artist statunitense, famoso soprattutto per le sue numerose interpretazioni in numerosi film horror: Nato nel 1883, pare che, nell'epoca del cinema muto, abbia partecipato alla registrazione di oltre 150 pellicole. Alcuni dei suoi ruoli principali sono stati quello di Erik, fantasma nel film Il fantasma dell'Opera, e quello di Quasimodo, ne Il gobbo di Notre Dame.

La grandissima fama di Lon Chaney si doveva non solo alla sua abilità di attore, ma anche alla grande capacità di make up artist. Infatti, in un'epoca in cui durante la produzione di un film il reparto trucco non era ancora previsto, gli attori dovevano agghindarsi da soli, spesso limitandosi a parrucche e barbe finte. Ciò non valeva per Lon Chaney che, proprio per la sua grande abilità nel trucco, si vide assegnati moltissimi ruoli importanti.

Inoltre, tale capacità gli valse il nome di "Uomo dalle mille facce". A Hollywood girava addirittura una battuta che diceva così: "Se vedi un ragno non calpestarlo, potrebbe essere Lon Chaney".