Ecco come gli Oasis festeggeranno i 25 anni di (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?

WHAT'S THE STORY (MORNING GLORY)? usciva nel 1995, dopo soli 14 mesi dalla pubblicazione dell'album DEFINITELY MAYBE, generalmente considerato uno dei più grandi album di debutto della storia.

Il disco diventa in breve il quinto disco più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito e quello più venduto in assoluto negli anni Novanta. L'album porta al successo la band anche negli Stati Uniti, raggiungendo il numero 4 della classifica Billboard 200 con oltre 5 milioni di vendite e un totale globale che supera i 22 milioni. Parliamo poi di canzoni come il leggendario inno Wonderwall, Don't Look Back In Anger, She's Electric, brani senza tempo noti a ogni generazione di fan della musica.

Sono trascorsi 25 anni, ma l'album ha continuato a ispirare migliaia di giovani artisti a prendere in mano le chitarre e formare band, ed è considerato da dozzine di musicisti di successo come la più importante influenza nelle proprie carriere.