Come P!nk ci insegna ad accettarci per quelli che siamo

E non è la prima volta che la cantante si pone in prima linea per valorizzare le differenze in un unico messaggio di bellezza. Così non può passare inosservato il suo celebre brano Fuckin' Perfect del 2010, contenuto nell'album GREATEST HITS...SO FAR!!!. Già dal titolo emerge la forza con cui Pink sprona i suoi fan a volersi bene e a piacersi per come sono, perché ai suoi occhi sono "fo*****mente perfetti". E lo dimostra anche il video della canzone, interpretato dall'attrice Tina Majorino.

È la storia di una donna, tra bullismo, anoressia e autolesionismo, fino alla riscoperta della bellezza della vita, del lavoro, dell'amore e della famiglia. Così la protagonista è una mamma, proprio come P!nk, che all'epoca del video era ancora incinta. Ed è stata quell'attesa a ispirarla per una canzone d'amore personale, dove nessuno viene lasciato indietro.