GET YOUR WINGS: il disco d’oro di passaggio degli Aerosmith

Gli Aerosmith avevano costruito le loro basi già qualche anno prima. A partire dall'incontro tra il cantante Steven Tyler e il chitarrista Joe Perry in una gelateria alla fine degli anni Sessanta. Da lì, era nata un'accoppiata iconica, destinata a evolversi e maturare lungo le nove vite degli Aerosmith. Tuttavia, all'inizio non può non prendere esempio dal già esistente duo Mick Jagger/Keith Richards, sulle cui note si muovono i primi passi della band. E non è solo per la sfrontata somiglianza di labbra tra Steven e Mick!

Gli anni Settanta si configurano come un periodo di passaggio e maturazione per gli Aerosmith. Hanno tanto spirito rock da diffondere, ma forse manca ancora una direzione musicale precisa. E lo si nota in GET YOUR WINGS, livellato, stratificato, sicuramente diverso dal primo album e direzionato verso qualcosa ancora di nuovo. Perchè in fondo gli Aerosmith hanno saputo sperimentare molto nel loro genere, dalle ballads romantiche alla frenesia hard, senza mai perdere quel tocco di blues. Così li conosciamo tra le più diverse sfaccettature e ricordiamo il 1975 come l'anno che ha dato loro la spinta decisiva.