I 10 migliori album degli Scorpions secondo Rudolf Schenker

1. MOMENT OF GLORY

Schenker apre la sua top 10 con un disco del 2000, per il quale si esprime in questo modo: "Non avremmo mai pensato di incidere un album orchestrale, finché non abbiamo scoperto che la Filarmonica di Berlino voleva lavorare con noi. Eravamo l'unica band con cui volessero lavorare, avevano rifiutato persino i Pink Floyd. L'evento fu sensazionale e lavorammo davvero duramente sugli arrangiamenti. Non sono mai stato un fan della musica classica, ma questo rafforzò la discografia degli Scorpions. Se l'UNPLUGGED rivelò che potevamo essere convincenti anche in acustico, MOMENT OF GLORY ci ha fatto capire che potevamo lavorare anche con le orchestre".

2. MTV UNPLUGGED

Nel 2001, gli Scorpions suonarono già in acustico, quindi quando MTV propose alla band di incidere un UNPLUGGED, nel 2015, i membri del gruppo sapevano di voler fare qualcosa di completamente diverso. Un live ad Atene, davanti ad una vasta platea che ha avuto modo di ascoltare i brani più evocativi degli Scorpions in una versione ancor più intima e solenne.

3. RETURN TO FOREVER

RETURN TO FOREVER fu il disco con cui gli Scorpions celebrarono il loro 50esimo anno in carriera. La band aveva inizialmente pensato di renderlo una raccolta di rimanenze inedite degli anni '70 e '80. Una volta compresa l'importanza di aver trascorso mezzo secolo insieme, però, ridimensionarono il progetto rendendolo più ambizioso e, non c'è che dire, il risultato fu davvero fenomenale. Schenker ricorda di aver cambiato rotta su RETURN TO FOREVER dopo aver rinvenuto un suo diario con il quale poté ricordare i giorni in cui la band stava muovendo i primi passi.