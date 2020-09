Jimi Hendrix: in arrivo un nuovo documentario e l’album LIVE IN MAUI

Ma cosa era successo a Maui?

Verso la metà degli anni '70, Jimi Hendrix stava lavorando al seguito di ELECTRIC LADYLAND con i suoi compagni di band, Mitch Mitchell (batteria) e Billy Cox (basso), mentre veniva invitato come headliner nei festival e prendeva parte alla costruzione degli Electric Lady Studios nel Greenwich Village di Manhattan. Completare questa struttura di registrazione all'avanguardia si stava rivelando un'impresa costosa, quindi il suo manager Michael Jeffery si procurò un anticipo di $500.000 dalla Warner Bros. per finanziare la costruzione rimanente.

In quegli stessi incontri, Jeffery convinse i dirigenti della Warner Bros. a finanziare un film intitolato Rainbow Bridge che doveva essere girato a Maui in cambio dei diritti per la colonna sonora che sarebbe stata composta da nuove registrazioni in studio di Jimi Hendrix.

Ispirato a Easy Rider, il film di Jeffery era incentrato sull'idea di un "ponte arcobaleno" tra i mondi dei non illuminati e quelli degli illuminati. Era previsto che includesse di tutto, dal surf allo yoga, alla meditazione e Tai-Chi, girato senza il supporto di una sceneggiatura o di attori professionisti. Le riprese si rivelarono così un miscuglio sconclusionato di eccessi hippie e Jeffery si preoccupò che il suo investimento fosse stato sprecato.

Intanto, gli Experience erano già prenotati per un concerto a Honolulu presso l'H.I.C. Arena il 1° agosto 1970. Chuck Wein, desideroso di far interpretare ad Hendrix un ruolo all'interno del film, ideò un piano per filmare un "color/sound vibratory experiment" sul pendio del vulcano dormiente Haleakala. Il passaparola di un concerto gratuito di Jimi Hendrix portò alcune centinaia di curiosi locali di Maui al ranch di bestiame Baldwin dove venne costruito un palco improvvisato e il pubblico fu posizionato in base ai propri segni zodiacali.

La performance fu un successo: il trio era al culmine della potenza espressiva e suonò due set in modo impeccabile su uno splendido sfondo naturale. All'indomani della sua performance a Maui, Hendrix sarebbe poi tornato a New York per il suo lavoro agli Electric Lady Studios. Partì in seguito per l'Europa alla fine di agosto. Tragicamente, morì a Londra il 18 settembre 1970.