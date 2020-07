Che fine hanno fatto i membri dei Jimi Hendrix Experience?

Al contrario di Redding, il batterista Mitchell continuò a suonare con Jimi Hendrix anche dopo lo scioglimento dei Jimi Hendrix Experience. In realtà, quando già sulla fine del 1969 Hendrix formò un nuovo trio, la Band of Gypsys, scelse un altro batterista. Tuttavia, non completamente soddisfatto, successivamente chiese di nuovo a Mitch Mitchell di suonare con lui, accompagnandolo in tour. Collaborò anche alla registrazione del quarto album del chitarrista, purtroppo mai completato a causa della morte di Hendrix stesso.

Ma Mitchell si esibì anche con altri musicisti di spicco, come Muddy Waters, John McLaughlin e altri. Da ricordare, infine, è stata la sua partecipazione al celebre show e album dal vivo THE ROLLING STONES ROCK AND ROLL CIRCUS. Per l'occasione, suonò con il supergruppo dei Dirty Mac, insieme ad artisti del calibro di John Lennon, Eric Clapton e Keith Richards.