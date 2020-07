La moneta fortunata che portò Mitch Mitchell nei Jimi Hendrix Experience

Sapete che è stata (in parte) la sorte a scegliere Mitch Mitchell come batterista dei Jimi Hendrix Experience? Ecco come andarono le cose.

Già da molto piccolo, Mitch Mitchell (all'anagrafe John Graham "Mitch" Mitchell) mostrò un grande interesse verso l'arte tanto da prendere parte, quando era ancora un ragazzino, a un programma per bambini, Jennings at School. Poco più tardi, ottenne perfino un ruolo principale nel film comico britannico Guerra fredda e pace calda (o Bottoms Up, nel titolo originale) del 1960.

In quel periodo, però, la sua carriera artistica prese una strada diversa: da qualche tempo, Mitch lavorava durante il weekend in un negozio di musica specializzato nella vendita di batterie e fu proprio questa esperienza a fargli conoscere diversi batteristi famosi (come il batterista jazz Elvin Jones).

Così, si avvicinò sempre di più all'ambiente musicale militando in alcune band della sua zona, il Middlesex, l'ex contea inglese nei pressi di Londra. Man mano che il tempo passava, Mitchell guadagnava sempre più esperienza sul campo come turnista in diverse band fra i quali figura anche il nome degli Who.

Nel dicembre del 1965, Mitchell decise di smettere di fare il turnista per poter collaborare continuativamente con Georgie Fame e i suoi Blue Flames, dei quali fu batterista fino all'ottobre dell'anno successivo. Nel suo – seppur breve – tempo con la band, Mitchell partecipò alle registrazioni di SWEET THINGS (1966), terzo album del gruppo.