FETCH THE BOLT CUTTERS: Fiona Apple canta per le donne

Fiona Apple è un'artista poliedrica, in grado di modellare la sua voce lungo sinuosità poetiche. E anche quando parla di temi delicati, riesce a trattenere le sue grida in un'elegante, ma irrequieta eleganza.

Così accade anche in FETCH THE BOLT CUTTERS, letteralmente "Vai a prendere le tenaglie". Un titolo, questa volta breve, che già nel suo apparire svela durezza, dolore e violenza. Sono immagini in parole, che si concretizzano in un pugno, uno schiaffo, una spinta. Comunicano quello che non si dice e svelano una fragilità nascosta.

Per un attimo dunque ci dimentichiamo della Fiona degli esordi, del suo animo da poetessa maledetta e del suo stile da rocker. La vediamo ora come una donna matura, che cerca riflessione nell'isolamento e vuole raccontare qualcosa di nuovo, più sperimentale, più versatile e più spinto delle sue prime ballads rock.

In un crocevia di emozioni, dettato da interessanti collaborazioni, come quella con l'amica Cara Delevigne, Fiona si racconta, come donna, alle donne.