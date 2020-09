Johnny Ramone dice no agli assoli di chitarra

Il 15 settembre 2004 ci lasciava lo storico chitarrista dei Ramones che, con uno stile tutto suo, conquistò la scena punk anni Settanta, senza però fare mai un assolo!

Lui è Johnny Ramone, nome d'arte di John Williams Cummings e storico co-fondatore dei Ramones. Oggi avrebbe 72 anni se un cancro alla prostata non l'avesse portato via alla prematura età di 55 anni, il 15 settembre 2004. La sua fu la terza morte connaturata alla cosiddetta "maledizione dei Ramones" per cui, dal 1996, anno di scioglimento della band, i suoi membri morirono uno dopo l'altro.

Leggende e maledizioni a parte, sicuramente i Ramones seppero dare al loro nome una firma iconica. Quella che li relazionava come fratelli, uniti dal cognome Ramone, derivante dallo pseudonimo con cui Paul McCartney si firmava negli alberghi per non farsi riconoscere.

E Johnny era una componente fondamentale di quella famiglia, con il suo particolare taglio di capelli, l'immancabile chiodo, i blue jeans e le Keds ai piedi. Ma lo ricordiamo anche come il chitarrista che non ha mai registrato un assolo, ad eccezione di I Wanna Be Sedated, in cui ha ripetuto la stessa note 32 volte!