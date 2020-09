Ornella Vanoni: due collezioni imperdibili in vinili e cofanetto

Il 25 e il 26 settembre, in occasione del Record Store Day, escono due raffinate raccolte: ORNELLA &... (DUETTI, TRII, QUARTETTI) e OGGI LE CANTO COSÌ.

La prima uscita si intitola ORNELLA &… (DUETTI, TRII, QUARTETTI), ed è un vero e proprio omaggio di Ornella alla musica e alla cultura jazz. Verrà pubblicata il 26 settembre, in occasione del Record Store Day 2020: una raffinatissima ristampa in edizione limitata di due LP – 12” 180 gr., per la prima volta in vinile bianco e blu.

Questo doppio album, uscito originariamente nel 1986, ideato e prodotto da Sergio Bardotti, contiene grandi classici italiani (tra cui Amarsi un po’, Chissà se lo sai, Il mondo, Poesia, Sì viaggiare, La donna cannone, Ancora, La notte dell’addio, Occhi di ragazza, Se stasera sono qui, Canzone per te, E penso a te) reinterpretati dall’artista assieme ad alcuni dei migliori musicisti jazz del panorama internazionale: George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Eliane Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann.

ORNELLA &… era stato arrangiato da Mike Abene e registrato negli Stati Uniti presso lo Studio Broadway Productions di Englewood (New Jersey,).

ORNELLA &… (DUETTI, TRII, QUARTETTI) sarà disponibile nei migliori negozi di dischi aderenti al Record Store Day 2020. La pubblicazione sarà eccezionalmente disponibile anche in formato CD, nei migliori negozi di dischi e sui principali store online.