Perché tutte le canzoni di Chuck Berry si assomigliano?

Negli anni Cinquanta e nei primi Sessanta, era abitudine realizzare singoli piuttosto che album: quindi, se un pezzo aveva un gran successo, quello successivo non se ne sarebbe distaccato troppo. Avrebbe avuto un sound simile, un simile apporto strumentale, e i dischi erano più che altro raccolte di quei singoli brani. Insomma, qualcosa di ben diverso dal modo di agire dei nostri rocker (prendiamo i Pink Floyd), attirati dalla ricerca e dalla sperimentazione di nuovi suoni.

Un altro motivo per il sound simile era nella ricerca di un'identificazione. Essere un musicista e volersi distinguere dagli altri richiedeva una bella dose di personalizzazione del sound. Ed ecco che, per fare ciò, si creava uno stile molto personale, a volte "ripetitivo".

Dobbiamo anche pensare ai luoghi in cui si esibivano i musicisti: non erano particolarmente sonorizzati, magari dovevano suonare in pub affollati o in teatri. Ecco quindi un'altra ragione per creare uno stile riconoscibile, anche tra il rumore della folla o tra la musica del resto della band.

Quello di Chuck Berry era condito con accordi enfatizzati, intervalli tra due note, arpeggi. In ogni caso, basta ascoltare con attenzione i primi album di Chuck Berry, in particolare AFTER SCHOOL SESSION, che contiene blues, ballate, rock e molto altro. Non proprio noioso, eh?