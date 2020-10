Sting e quel suo amore per il Bel Paese

Sembra infatti che una delle sue più grandi passioni dopo la musica sia l'Italia, il Paese dalle prelibatezze culinarie e gli idilliaci paesaggi che ha conquistato l'artista. Dal 2013 possiede una vasta tenuta agricola in Toscana, più precisamente nel comune di Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Le colorate campagne toscane accompagnano quindi un vero e proprio trasporto per la produzione vinicola e di prodotti biologici, come componente benefica di una vita perfetta. E non è un caso che nel corso della storia, filosofi, artisti e scrittori come Goethe abbiano tratto forza spirituale da un viaggio in Italia.

Così l'amore per il Bel Paese incornicia l'armonico equilibrio tra amore, famiglia e buongusto e crea una connessione emotiva ispirata dalla musica. Lo dimostra la romantica dedica di Sting ai suoi amici italiani, in un ottimo italiano, durante l'epidemia di Coronavirus. Con un messaggio di sostegno e incoraggiamento dall'Inghilterra, Sting si stringe ai suoi fan sulle note di The Empty Chair. Un brano molto toccante, dove la calda voce del cantante inneggia a una vuotezza fisica ed emotiva che forse la musica può colmare. Quindi lasciamoci cullare ancora oggi dai memorabili brani di Sting, già scritti e ancora da scrivere.