Quale fu il primo (bellissimo) singolo inciso da Stevie Wonder?

Nel 1962, a soli 12 anni, Stevie Wonder registra il suo brano d'esordio Thank You (For Loving Me All The Way) per la Motown Records. Il brano è inserito nel 1977 nella tripla raccolta di dischi LOOKING BACK - ANTHOLOGY e corona Wonder come un giovanissimo talento d'oro. Il più giovane a ottenere una posizione in vetta alle classifiche. E, ascoltando il brano, capiamo perfettamente perché.

La sua bellissima voce, acuta, ma profondamente diversificata al suo interno, svela una maturità già acquisita. Immaginiamo Stevie al suo piano suonare per una cerchia di innamorati sulla pista da ballo con tutta la dolcezza innata, ma prodigiosa di una voce infantile. E quello stesso amore che accompagna le sue parole si riflette nella passione che il cantautore riversa in tutti i suoi brani.

Probabilmente, in pochi riescono a imprimere nei loro brani quella naturalezza e spontaneità con cui Stevie ci affascina in ogni sua esibizione. Così il termine wonder gli appartiene di diritto e non manca occasione per celebrarlo.

Basti pensare all'episodio a lui dedicato della celebre serie musicale Glee, intitolato Wonder-Ful. Qui gli attori si esibiscono in alcune delle canzoni più belle dell'artista, tra cui Isn't She Lovely, I Wish, You Are The Sunshine Of My Life e For Once In My Life. Tutte irraggiano una solarità e una gioia che non può che appagarci a ogni ascolto. Così ricordiamo gli esordi e i successi venturi di un grande cantante.