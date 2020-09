Chi era davvero Barry White?

Nel corso degli anni Settanta imparò il mestiere di produttore ed engineer, ampliando anche la sua cultura musicale e le sue capacità di polistrumentista. Questa attività lo portò a produrre con la UNI Records gli album delle Love Unlimited, un gruppo interamente al femminile che seppe crescere in fama e qualità proprio sotto la sua ala.

Durante questo periodo venne proposto a White di mettersi in prima linea e di cantare lui stesso: e così fece, sebbene poi avrebbe confessato di non aver mai voluto fare il cantante.

Il primo successo fu Love's Theme, pubblicato nel 1974. Da qui la sua carriera fu inarrestabile, la sua voce calda e il suo blues divennero famosi ovunque con successi come You're The First, My Last, My Everything e Let the Music Play, con le quali influenzò moltissimo la disco music di quegli anni.

Barry White resta uno degli artisti più conosciuti nella storia della musica, nonostante la sua carriera stroncata dalla morte a soli 58 anni per problemi di salute.