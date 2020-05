Tutti gli pseudonimi di Massimo Ranieri

Giovanni Calone, Gianni Rock, Massimo Ranieri. Sapete di chi stiamo parlando? Ecco tutti gli pseudonimi usati dal cantautore.

Vi dice nulla questo nome? Ai fan più accaniti della star nostrana sicuramente sì ma molti altri saranno perplessi. Ecco il mistero svelato: Giovanni Calone è il vero nome del famosissimo Massimo Ranieri che, appena intrapresa la carriera musicale, decise di presentarsi al pubblico con uno pseudonimo. Già ma attenzione: il primo pseudonimo usato dall'artista ancora ragazzo non fu quello che tutti conosciamo oggi.

Ranieri, fin da piccolissimo, veniva costretto da amici e parenti a cantare per i passanti che rimanevano rapiti dalla sua voce cristallina e gli lasciavano una piccola mancia che, però, il piccolo Ranieri non riusciva mai a tenere per sé poiché la sua famiglia era molto povera e aveva bisogno di tutto l'aiuto possibile per sbarcare il lunario. Durante una di queste sessioni di canto, questa volta all'interno di un bar, Ranieri venne notato da un produttore discografico che gli offrì un contratto con come anticipo una somma altissima per la famiglia di Ranieri. Deciso di intraprendere la via della musica, l'appena tredicenne Ranieri si mette in viaggio per gli States assieme al cantautore Sergio Bruni, al quale avrebbe fatto da spalla durante la sua tournée.

Durante questa prima esperienza lavorativa, gli viene consigliato di scegliersi uno pseudonimo per risultare più riconoscibile al pubblico d'oltreoceano. Così, unendo il diminutivo che tutti gli avevano affibbiato fin da bambino e uno dei generi musicale più in voga dell'epoca, ecco che nacque Gianni Rock.