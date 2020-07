Santa Esmeralda: come trasformare una cover in una hit

Ma, come tutti sanno, si può sempre fare di meglio. Ci riuscirono i Santa Esmeralda, che nel 1977 presero un pezzo che era nato come un misto di jazz e soul e, grazie anche alla precedente mediazione degli Animals, lo trasformarono in un brano disco, con forti influenze di flamenco, della durata di quasi quattordici minuti (poi accorciati a otto). Leroy Gomez, voce dei Santa Esmeralda, in un'intervista ha rivelato quali sono state secondo lui le carte vincenti della sua cover:

Per me le chiavi che più delle altre hanno influito sul successo della canzone sono state l’arrangiamento di Don Ray (Raymond Donez), la chitarra flamenca di Jose Suc e il lavoro di chitarra elettrica di Slim Pezin. Tutti gli altri musicisti erano fantastici, ma questi elementi mi hanno dato l’ispirazione per riordinare la melodia di questo classico di Nina Simone e degli Animals. Il beat di flamenco era così diverso dall’originale che mi sono sentito libero di cantare la canzone a modo mio, creando quindi una nuova melodia.

Insomma, sembrava impossibile che un pezzo di disco music così ricco di influenze latinoamericane, e per di più così lungo, potesse scalare le classifiche. Invece i Santa Esmeralda ce l'hanno fatta, oltretutto riuscendo a sfondare con il loro primo album e a lasciare un segno indelebile nella storia della musica nonostante i pochi anni di attività (si sciolsero nel 1981).

Non contava tanto la lunghezza della creatura, piuttosto contava quanto tempo si riusciva a far ballare la gente in pista. E tra l’altro, “Don’t Let Me Be Misunderstood” all’inizio non durava 8 minuti ma 14 e la gente ballava fino alla fine

Nei primi anni duemila, la canzone risorse quando venne inserita nell'iconico film Kill Bill, di Quentin Tarantino. Così, anche le nuove generazioni entrarono in contatto con il pezzo, in particolar modo in una sua versione strumentale di ben dieci minuti. Leroy Gomez ha più volte affermato di essere felice quando i ragazzi lo fermavano per dirgli che "la canzone di Kill Bill gli piaceva molto".

