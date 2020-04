Cos’hanno in comune Sandy Denny e Nina Simone?

Ci lasciavano oggi, rispettivamente 42 e 17 anni fa, due delle voci più iconiche del panorama musicale internazionale: Sandy Denny e Nina Simone. Ecco cosa hanno in comune le due artiste.

È strano come a volte alcune coincidenze possano spingerci a pensare, e questo è proprio il caso. Due mostri sacri in ambito musicale hanno "scelto" lo stesso giorno per lasciare questa terra. Le due donne si trovavano in fasi completamente opposte della vita: Nina Simone ci lasciava il 21 aprile del 2003 nelle vesti di una signora di 70 anni appena compiuti. Sandy Denny, invece, era ancora una giovane donna quando la sua vita fu spezzata da una brutta caduta dalle scale, causata probabilmente dall'abuso di alcol, che la portò a cadere in coma fino a essere dichiarata morta il 21 aprile 1978.

Sandy Denny lascia come sua eredità musicale molti lavori con la band della quale fu frontwoman, i Fairport Convention, ma non manca anche un buon numero di album pubblicati come solista. Uno dei sui pezzi più celebri e apprezzati è Who Knows Where the Time Goes?, probabilmente anche l'ultimo brano cantato dall'artista durante un concerto prima dell'improvvisa morte. Si tratta di un pezzo contenuto nell'album dei Fairport Convention, UNHALFBRICKING del 1969, anche se quella non fu la prima occasione nella quale la Denny registrò il brano. In effetti, Who Knows Where the Time Goes? era già stata registrata come demo da Sandy nel 1967 e, nello stesso anno, era stata registrata nuovamente con i The Strawbs, il gruppo al quale, per un breve periodo, Sandy si era unita. Mentre queste prime due versioni sono più folk e strumentali, con l'uso della sola chitarra e della voce della Denny, la versione definitiva con i Fairport Convention (che trovate qui sotto) sarà più rockeggiante.