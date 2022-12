David Crosby: “Non suonerò mai più la chitarra dal vivo”

I dettagli sull'abbandono dei palchi

Crosby non ha avuto remore nell'affermare che un nuovo album sia prossimo alla pubblicazione, essendo stato completato di recente. Inoltre, il cantautore si è detto particolarmente eccitato per la release, essendo passato del tempo dal suo ultimo LP. Crosby ha anche rivelato di essere molto vicino al gruppo e che ogni lavoro sia il frutto di uno sforzo di squadra, effettuato in armonia e con equilibrio, a prescindere dal progetto dal quale proviene.

Riguardo il suo percorso dal vivo, invece, l'artista si è così espresso dopo che l'intervistatore ha chiesto se manterrà la parola riguardo il suo abbandono ai palchi: "Credo di sì. Non posso garantirlo, però. Potrei insegnare le mie parti di chitarra a qualcun altro. Non posso più suonare come un tempo, ho la tendinite a entrambe le mani e non sono in grado di suonare bene dal vivo come vorrei. Potrei superare la cosa e ne sareste felici, ma per me non sarebbe abbastanza. Comunque, è possibile che suoni ancora da qualche parte. Vedremo".