5 album che hanno quasi distrutto le carriere di questi musicisti

AROUND THE SUN (2004), R.E.M.

Il 13esimo album in studio dei R.E.M. colleziona due sfortunati successi. Quello di essere il primo disco della band a non entrare nella Top 10 negli Stati Uniti e quello di non aver collocato nessun brano nella Top 100. Così, nonostante le vendite di 2 milioni, non ci sono canzoni dell'album che vengono riproposte in scaletta nei concerti dei R.E.M. Come se la band volesse dimenticare quella parentesi discografica che, a detta del chitarrista Peter Buck, è semplicemente "non ascoltabile". Soprattutto perché si tratta di un lavoro artistico che non gode della stimolazione necessaria per eccellere, ma è frutto della noia dei suoi musicisti, che sembrano non apprezzare più quello che fanno, come ha rimarcato Buck. E infatti ci vorranno quattro anni, intramezzati da diverse collection di Best Of, per riportare il gruppo, spentosi lentamente, sulla retta via.