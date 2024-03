Guarda il cameo di Eddie Vedder con gli WHO!

Presentato da Roger Daltrey degli Who come "un tipo in gamba", Vedder si è unito alla band per eseguire The Punk and the Godfather, una delle canzoni cruciali del classico album della band inglese Quadrophenia del 1973, per la gioia del pubblico felicemente colto di sorpresa.

Vedder era stato precedentemente annunciato, con Robert Plant, Saving Grace, Paul Weller e Stereophonics Kelly Jones, che suoneranno insieme a Daltrey e Pete Townshend all'Ovation, la serata finale dei concerti del Teenage Cancer Trust di questa settimana, domenica 24 marzo, ma è arrivato qualche giorno prima da Seattle per vedere lo spettacolo principale dei suoi amici.