Prog italiano in vinile: le 4 copertine più belle del 1972

STORIA DI UN MINUTO, Premiata Forneria Marconi

L’album di debutto della Premiata Forneria Marconi si traduce in un dipinto di altrettanta fantasia, che evoca la riflessione esistenziale della vita di un uomo, dispiegata sulle note del concept album. Vediamo uno scenario teatrale da cui affiora una testa senza corpo, affine a una statua. Il suo volto è troncato a metà da un’ombra che le solca il viso e da una cornice dove riconosciamo il profilo di una città e un interno domestico. Ma per comprendere l’opera nella sua totalità è necessario affiancarla alla back cover, in una dimensione continuativa legata da un albero centrale da cui si librano serpeggianti rami. E le due metà dell’album sono contraddistinte anche dal colore, più caldo e avvolgente per front cover, mentre il retro si immerge in un’atmosfera cupa e funerea. Tutto il complesso artistico è frutto della penna di Wanda Spinelli, moglie del celebre fotografo Caesar Monti, che Franz Di Cioccio e Mauro Pagani descrissero così: