Iron Maiden: 7 citazioni filmiche in “The Number of The Beast”

Nel 1982 la EMI dà alle stampe il terzo album degli Iron Maiden, THE NUMBER OF THE BEAST, pregno di ispirazioni cinematografiche. Così Children Of The Damned si riallaccia al sequel omonimo del film del 1960 di Wolf Rilla, Village Of The Damned. La terza traccia invece, The Prisoner, omaggia l’omonima serie televisiva del 1967, riedita nel 2009. E non è finita, perché la ciliegina sulla torta la offre la title track. Sembra infatti che The Number Of The Beast sia nata da un incubo del bassista Steve Harris dopo aver visto la pellicola horror del 1978, La Maledizione di Damien. Così è quasi d’obbligo che l’iconico videoclip del brano accolga una tessitura di numerose references filmiche. Scopriamole qui.