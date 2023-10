MUDDY WATERS: i suoi 10 brani più importanti

Era nato il 4 aprile 1913 McKinley Morganfield, noto con il suo nome d'arte Muddy Waters; tra le più importanti figure della storia del blues, Waters era famoso per lo stile slide. La sua band comprendeva Little Walter all'armonica, Jimmie Rogers alla chitarra, Elga Edmonds alla batteria e Otis Spann al piano; il gruppo durante tutti gli anni cinquanta con l'aiuto di Willie Dixon registrò una serie di classici passati alla storia, brani famosissimi come Hoochie Coochie Man, I Just Want to Make Love to You, e I'm Ready.

I Rolling Stones prendono il nome da una sua canzone

Lo stile e il sound di Waters influenzarono moltissimo i gruppi inglesi (e non solo): dai Rolling Stones, che presero il nome proprio da una sua canzone, ai Led Zeppelin ("Whole Lotta Love" è un rifaceimento della sua "I Need Love") ai Cream, che ripresero più volte "Rollin' and Tumblin'".

Ecco la nostra playlist: