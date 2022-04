Le 20 intro di chitarra migliori di tutti i tempi

Derek & The Dominos - Layla

Uno dei brani più importanti per gli amanti del rock e non solo. Un'ode all'amore sofferta, intensa e passionale, impreziosita da chitarre spaventose, in grado di elettrificare l'atmosfera sin dai primi istanti.

The Clash - Should I Stay Or Should I Go

La traccia è inarrestabile. La batteria, le voci, tutto trasuda rock e le chitarre risultano semplicemente disarmanti, lanciando saette sin dai primi secondi.

George Harrison - What Is Life?

Si respira Motown Records in questa canzone del Beatle silenzioso. L'unione di chitarre, fiati e liuti è incredibilmente, densa, con il giro principale scritto alla sei corde forte di un apporto emotivo meraviglioso.

Thin Lizzy - Whiskey In The Jar

Una traccia scintillante, cantata a squarciagola in tutti i bar del mondo, spinta sulla stratosfera da un giro di chitarra esplosivo.

Arctic Monkeys - I Bet You Look Good On The Dance Floor

Il primo singolo degli Arctic Monkeys marcò uno dei debutti internazionali più gloriosi di tutti i tempi. Ravvivò un genere, avvicinò milioni di giovani al rock sin da subito e appassionò praticamente chiunque per la poesia sprezzante di cui i testi erano conditi.

Chuck Berry - Johnny B. Goode

Impossibile non includere in questa classifica il brano più famoso del leggendario Chuck Berry, con la sua intro di chitarra fulminea, decisa e gioiosa.

The Kinks - You Really Got Me

Trasuda trasgressione da tutti i pori, You Really Got Me definì un'intera generazione di rocker, ispirando mostri sacri come i Van Halen, la cui cover, è entrata negli annali, accanto alla versione originale.

Prince - Purple Rain

Un artista formidabile che, della musica, fece la sua ragione primaria di vita. Purple Rain rappresentò l'epitome creativa di Prince, un brano tanto catchy quanto solenne, il cui arpeggio iniziale continua a scaldare milioni di cuori.

The Rolling Stones - Gimme Shelter

Dramma, romanticismo, conflitto. Il tutto viene sapientemente espresso dalla sei corde di Keith Richards posta in apertura a questo brano iconico dei Rolling Stones. Il falsetto di Mick Jagger è spettacolare, mentre il brano, nella sua interezza, tesse atmosfere intense e trascinanti.