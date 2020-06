5 grandi musicisti che hanno suonato una Gibson Les Paul

Questi sono solo alcuni dei grandi musicisti che suonarono o suonano tuttora una Gibson Les Paul. La lista, però, non finisce qui: ricordiamo anche David Gilmour dei Pink Floyd, Mark Knopfler, Paul McCartney, The Edge degli U2, Pete Townshend degli Who (qua un elenco dettagliato di tutte le sue chitarre). E non dimentichiamo anche artisti noti in tempi più recenti come Tomo Miličević dei Thirty Seconds to Mars.

Insomma, le Gibson Les Paul sono diventate delle vere e proprie icone del rock di cui, insieme a molti dei loro proprietari, hanno spesso scritto la storia.