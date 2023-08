CREAM: il meglio del meglio | CLASSIC ROCK ANNI 60

È il 29 luglio del 1966 quando il trio suona per la prima volta su un palco, quello di un night di Manchester, in un concerto di prova a cui segue il vero e proprio debutto, due giorni dopo, a Windsor. La scaletta contiene in prevalenza classici blues riarrangiati e cantati da Jack, poiché Eric non si sente ancora sicuro delle sue qualità vocali. FRESH CREAM viene pubblicato nel dicembre 1966 per la produzione di Robert Stigwood, e fa subito rumore (n. 6 in patria e n. 39 in America). Data la recente costituzione del gruppo, è diviso più o meno a metà tra originali e cover. Queste ultime provengono da un’area blues e due, in particolare, colpiscono per la resa: Spoonful di Willie Dixon (con la chitarra di Clapton perfettamente a suo agio) e I’m So Glad di Skip James. Jack si cimenta con successo all’armonica su Cat’s Squirrel di Doctor Ross e Rollin’ And Tumblin’ di Muddy Waters, mentre Four Until Late di Robert Johnson è l’unico brano cantato da Clapton il quale, per contro, è del tutto assente sul piano compositivo. Baker firma invece due brani, lo strumentale Toad e il pop rock di Sweet Wine, il cui testo è opera di Janet Godfrey, moglie di Bruce che scrive anche le parole di Sleepy Time Time, blues lento e scivoloso del marito. Il bassista firma anche l’incalzante N.S.U., la ballata Dreaming e I Feel Free…

