LARKS’ TONGUES IN ASPIC e la follia dei KING CRIMSON

“L’idea di LARKS’ TONGUES IN ASPIC apparve per la prima volta a metà del 1971 e rappresentava la direzione verso cui i KING CRIMSON stavano aspettando di muoversi.

Questo in contrasto, ad esempio, con l'idea di Peter [Sinfield] di far muovere i Crimson verso l'area di Miles [Davis]" Sid Smith, In The Court Of King Crimson, Panegyric 2019.

Nell'estate del 1972 Fripp è determinato a portare avanti i King Crimson con in mente qualcosa di completamente diverso dal recente passato. Collins, Boz e Wallace avrebbero voluto continuare con i KC, ma lui ha già in mente altri musicisti capaci di sfidare costruzioni compositive formalmente molto complesse ma allo stesso tempo di mente così aperta da poter affrontare incursioni in territori inesplorati. Il primo a essere reclutato è Bill Bruford, batterista degli Yes, band che sta ottenendo un grande successo con THE YES ALBUM (1971), FRAGILE e CLOSE TO THE EDGE (1972).