THE PRETTY RECKLESS: la nascita di un brano

La cantante dei Pretty Reckless, Taylor Momsen, e il chitarrista Ben Phillips, sono stati recentemente intervistati dal veterano della radio Jenn Marino: durante la loro chiacchierata hanno parlato del processo creativo di scrittura di un brano.

Taylor ha detto: "Scrivo in continuazione, e così anche lui, quindi abbiamo sempre idee da annotare e cose del genere. Ma la vera carne del materiale arriva prima di un tour, abbiamo molto tempo per riflettere e stare coi nostri pensieri, lavorando su noi stessi. Durante il tour invece siamo sempre in mezzo alla gente, e non c'è tempo per rimanere soli."

Ben ha aggiunto: "In realtà non abbiamo un metodo. A volte qualcuno è fortunato con un'idea. Abbiamo finito un tour, questo è il momento migliore per focalizzarsi." continuando: "La scrittura è una cosa interessante. E' difficile parlarne, ed è difficile descriverla."

I Pretty Reckless hanno recentemente stabilito un record, battendo i 3 Doors Down (gruppo musicale alternative rock statunitense, e posizionandosi al primo posto nella classifica rock di Billboard con ben quattro singoli. Inoltre, hanno il maggior numero di singoli al primo posto delle classifiche con una leader femminile.