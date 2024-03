È già in edicola lo speciale sui KING CRIMSON!

70. 1981-1984 La rinascita

La band torna a esistere, dopo essere uscita fuori strada mentre la mente di Fripp era presa da tutt’altri pensieri: perdere l’ego e, soprattutto, cercare una disciplina.

82. 1994-2003 Il doppio trio e il Nuevo Metal

L’ennesima ripartenza dei KC nasce da un’intuizione spiazzante: usare due batteristi.

100. 2008 La reunion che non c'è

Cos’è che è andato storto, in questa strana, fugace reunion che doveva celebrare il quarantennale della band e invece si svolse nel trentanovesimo anno dalla fondazione, in queste 11 date svoltesi in quattro luoghi degli States dal 2 al 17 agosto 2008 che non ebbero alcun seguito?

106. 2014-2022 La bestia a sette teste

Nel settembre 2013 Fripp annuncia il ritorno in attività dei King Crimson con una “nuova formazione molto diversa da quella precedente: sette musicisti, quattro inglesi e tre americani, con tre batteristi”.