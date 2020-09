Marilyn Manson: è uscito il nuovo album WE ARE CHAOS

Il 29 luglio vi abbiamo fatto ascoltare il primo singolo estratto dal nuovo album di inediti di Marilyn Manson: WE ARE CHAOS.

Oggi, dopo aver reso disponibile il secondo singolo Don't Chase The Dead, il reverendo ha finalmente pubblicato l'intero album. Il disco, prodotto da Shooter Jennings (Brandi Carlile, Tanya Tucker) e dallo stesso Marilyn Manson, contiene dieci tracce scritte, registrate e mixate prima della pandemia, ma non potrebbe essere stato più profetico, dati i tempi caotici in cui stiamo vivendo.

La copertina del disco è stata invece ideata e dipinta da Manson stesso e si intitola Infinite Darkness. Manson ha commentato così l'uscita del suo undicesimo lavoro in studio:

Quando ascolto WE ARE CHAOS, sembra solo ieri o come se il mondo si ripetesse, come sempre avviene, come se la titletrack e le storie le avessimo scritte oggi. L’album non è mai stato ascoltato da nessuno prima che fosse finito (...). Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo la maggior parte dei testi. Mentre scrivevo questo album, ho pensato tra me e me: "Doma la tua pazzia, aggiustati il completo. E prova a far finta di non essere un animale’ ma sapevo che l’essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano".