CIRCUS PUNK: fuori oggi il singolo STUPIDA FESTA!

IL NUOVO SINGOLO sarà presentato OGGI all'Arci bellezza di Milano. Una Bomba alternative rock punk del duo del momento che contro tutti lotta per la conquista del cielo, di quella riga sottile, per uscire dal limbo in cui tutti ci troviamo e conquistarsi un posto in prima fila per lo spettacolo della vita. Chitarra e batteria, qualche effetto e attitudine a pacchi sviluppata sulle centinaia di palchi che hanno calcato in tutta la penisola messi al servizio di un brano in bilico tra la luce e il buio, la vita ed il vuoto.

Una band unica nel suo genere, influenzata tanto dai propri ascolti quanto dalla vita di tutti i giorni, quella in cui ti alzi 6 giorni su 7 alle 5 del mattino e non sai come arriverai a fine giornata ed hai una sola certezza, la tua musica.