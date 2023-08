Fuori oggi il nuovo album di ALICE COOPER

E così, tra una canzone-auto-cover dedicata ai roady (Road Rats Forever), una al tourbus - per la quale scomodano addirittura Magic Bus degli Who - e una di conseguenza agli autisti che devono per forza ‘farsi’ per affrontare le lunghissime trasferte (White Line Frankenstein), ci parla delle regole d’oro per (non) finire nel “Club dei 27”, raccontandoci anche di quella volta o due in cui ha rischiato veramente di lasciare la pelle sul palco. Perché quando Vincent Damon Furnier sale on stage trasfigura, diventato a tutti gli effetti Alice Cooper:

«Quando io canto benvenuto nel mio incubo, sono lì per trascinarti in quell’incubo con me. Così quando uccidono Alice, lo fanno per bene, voglio che il pubblico abbia un sussulto, e anche se facciamo tutto in sicurezza, l’incidente è sempre in agguato”. Alice si è persino fatto tirare addosso dei coltelli. Ma non avrebbe senso fare le cose per finta? «Dal 1968 io porto sul palco uno spettacolo vaudeville tra l’umorismo e il macabro: l’assurdo intrattiene, il segreto è tenere sempre il pubblico sul filo. Ci vuole mestiere, se inciampi in un amplificatore, devi rifarlo, e magari farlo una terza volta, trasformando l’errore in una gag».

Insomma, il carrozzone di Alice non si ferma mai: «Dopo una ventina di spettacoli in America e il tour degli Hollywood Vampire, prima in Europa e poi in America, riprenderò a girare con la Alice Cooper band. In pratica passo da un tour all’altro. Ma è divertente, non ho tempo di fermarmi: sono molto in forma e non ho intenzione di andare in pensione. Mi sono riposato abbastanza durante la pausa forzata del Covid: diciotto mesi senza tour… ma Johnny (Depp) scriveva, Joe (Perry) scriveva, io scrivevo… l’anno prossimo avremo un sacco di materiale per il disco nuovo».