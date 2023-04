Classic Rock Tales: Cream

Non tutti sanno che la chitarra ritmica di “Badge”, uno dei classici dei Cream, venne suonata da George Harrison (che fu anche coautore del brano) che per motivi contrattuali venne accreditato come “L’angelo misterioso” (in italiano nell’originale, NdR).

Harrison restituiva a Clapton il favore di aver suonato i memorabili fraseggi nella “While My Guitar Gently Weeps” dei Beatles.