Le 10 canzoni più strane di Bob Dylan

All The Tired Horses

SELF PORTAIT, il disco in cui trova dimora la traccia, fu composto quasi "per scherzo". Sono diverse, infatti, le canzoni presenti al suo interno che non avrebbero ragione di esistere o, quanto meno, di presenziare nelle compilation dei brani più apprezzati di Bob Dylan. La più mesmerizzante in scaletta, però, è proprio All The Tired Horses, in cui Bob Dylan neanche canta.

Ugliest Girl In The World

Fu un grandissimo insuccesso, così come il suo predecessore, KNOCKED OUT LOADED. DOWN IN THE GROOVE fu il risultato di una serie di collaborazioni che Dylan intrattenne con moltissime rilevanti figure dell'industria musicale del tempo. La traccia in questione venne scritta a quattro mani col paroliere dei Grateful Dead Robert Hunter. Sebbene non rappresenti il peggio del cantautore, si presenta comunque come un lavoro oltremodo mediocre.

Wiggle Wiggle

Un testo fondamentalmente incomprensibile che, secondo il suo autore, racchiuderebbe tematiche esistenziali molto forti. In ogni caso, Wiggle Wiggle venne dedicata alla figlia dell'artista. Intervistato nel 2006 da Rolling Stone, Dylan rivelò di essere arrivato in studio senza alcuna idea nelle prime fasi d'incisione che portarono al brano.

New Pony

Un blues lento e bruciante che racconta d'amore in maniera intensa e passionale. Ciò che la rende una delle tracce più strane nella discografia di Bob Dylan è che sia la sua compagna del tempo che colei che sarebbe diventata sua moglie tempo dopo, rispettivamente Helena Springs e Carolyn Dennis, cantano nei cori.

Spanish Is The Loving Tongue

Il testo si ispira ad un poema del 1907 di Charles Badger Clark, messo in musica nel 1925 da Billy Simon. L'atmosfera iberica è preponderante nell'intera traccia, nonostante nel mezzo cominci a velocizzarsi notevolmente.