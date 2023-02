I Guns N’Roses annunciano il World Tour 2023

Il viaggio inizierà il 5 giugno da Israele e proseguirà in Spagna, Belgio, Danimarca e molti altri paesi europei, prima che i Guns N’Roses si dirigano verso il Regno Unito per uno spettacolo a Glasgow il 27 giugno. Saranno quindi gli headliner dell'annuale Hyde Park British Summer Time di Londra il 30 giugno.

Dal 3 luglio, si metteranno in viaggio per un'altra corsa attraverso l’Europa, passando dal Circo Massimo di Roma l’8 di luglio, prima di dare il via alla tappa nordamericana il 5 agosto in Nebraska. In autunno, si avventureranno in Canada e finalmente si fermeranno a Vancouver il 16 ottobre.

Si dice anche che la band suonerà al Glastonbury Festival, che si terrà dal 21 al 25 giugno - una soffiata dovrebbe confermare questa ipotesi: “Glastonbury arà indimenticabile anche per noi”, ha dichiarato il bassista Duff McKagan durante una recente intervista per il programma “Three Chords & The Truth” sulla sua trasmissione radiofonica SiriusXM.