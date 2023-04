Jellyfish: la band giusta al momento sbagliato

Il titolo evocativo, un'opera teatrale sulla fiaba popolare di Hans Christian Andersen I vestiti nuovi dell’imperatore, ha ispirato un testo di libera associazione di Sturmer. Nel 1993 mi disse: “Come paroliere, cerco di non modificare me stesso, perché penso che quando scrivi quel tipo di scrittura alla Kerouac, semplicemente spifferando cose, quella è la vera finestra sulla tua psiche.

È come sperimentare con il linguaggio, e tra le varie cose che scrivi ti imbatterai sicuramente in alcune frasi che risuonano davvero. Ed è divertente, perché per ciascuno funziona in modo diverso; molte persone sono venute da me citando alcuni passaggi di brani che non avrei mai pensato avrebbero smosso qualcosa in qualcuno. Eppure, penso che il senso di The King Is Half-Undressed sia proprio questo.”

"Ogni canzone su [l'album di debutto di Jellyfish del 1990] Bellybutton era completamente irrilevante rispetto a ciò che stava accadendo attualmente nella musica commerciale", dice Manning con una risata. “Ma tutte le canzoni sono degne di un singolo. Eravamo irremovibili nell'avere un ritornello che fosse una specie di martello. L'etichetta ci ha seguito. E così ha fatto anche MTV. Quindi la canzone è uscita con il botto.

Ripensando alla breve ma indelebile storia dei Jellyfish, Manning afferma: “Non c'è mai stata alcuna intenzione di sciogliersi così presto. Le circostanze ti costringono a fare delle scelte; ci sono sempre dei bivi sulla strada. Non siamo riusciti a tenere insieme il gruppo per via di situazioni personali.”

Fonte: https://www.loudersound.com/features/jellyish-king-is-half-undressed, by Bill DeMain