Ian Anderson: “Ecco perché il Punk non ha ucciso il Prog”

Le riflessioni di Ian Anderson

In separata sede, intervistato dal Guardian, Ian Anderson ha parlato di alcuni colleghi che annoveravano il panorama rock degli anni '60 e '70. "Amavo il blues, ma era un modo per aprire una porta e trovare la mia strada in musica. Volevo fare qualcosa come SGT. PEPPER'S e THE PIPER AT THE GATES OF DAWN", spiega. Secondo Ian Anderson, alcune delle band del passato avevano un modo di concepire la musica troppo simile l'uno con l'altro. L'approccio poco convenzionale dei Jethro Tull attrasse gli appassionati a prescindere dai cambiamenti che la scena di riferimento stava affrontando. L'auspicio dell'artista per la sua musica è che gli ascoltatori riflettano sul processo creativo da cui essa scaturisce: "Capisco perfettamente se le persone definiscono la mia musica arrogante o pomposa. Spero, però, che il pubblico si renda conto di quanta serietà, studio e passione sono coinvolte".