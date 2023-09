Li ami o li odi, gli ANNI 80? | CLASSIC ROCK

Gli anni ottanta, con i loro colori accesi, le pettinature esagerate e le spalline enormi, sono stati un decennio che ha lasciato il segno. Ma non c'è niente che abbia fatto sentire gli anni '80 più di quanto la loro musica abbia fatto. Alcuni li amano per il loro stile unico e l'energia contagiosa, mentre altri li odiano per il loro eccesso e l'artificiosità. E tu, da che parte stai?

L'Amore per gli Anni Ottanta

Se sei uno di quelli che ama gli anni '80, c'è più di una buona ragione per farlo. Questo decennio è stato un'esplosione di creatività musicale in cui artisti di tutti i generi si sono messi in gioco, dando vita a vere hit che ancora oggi sono scritte nel nostro DNA, e si sono consolidate correnti musicali che hanno cambiato per sempre la storia della musica. Il pop è diventato un fenomeno globale, con icone come Madonna, Michael Jackson e Prince che hanno definito un'intera generazione, e dall’altra parte, anche l’hard rock si è affermato di più nel mainstream. Ci sono brani, come “Sweet Child o’Mine” dei Guns, "Livin' on a Prayer" dei Bon Jovi o “Back in Black” degli AC/DC che non sono semplici brani, ma veri e propri inni.

La musica degli anni '80 era divertente, spensierata e, sì, un po' folle. Ma era anche onesta e sincera nella sua espressione, catturando le emozioni e le aspirazioni di un'intera generazione. Inoltre, gli anni '80 hanno dato vita a alcuni dei video musicali più iconici di sempre. Le immagini di "Thriller" di Michael Jackson o "Like a Prayer" di Madonna sono ancora discusse e celebrate oggi.