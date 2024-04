L’ultimo concerto al CBGB, il locale punk più celebre di New York

Il CBGB era un club newyorkese aperto nel 1973 ad East Village, nel quartiere di Manhattan. Nacque come un locale per motociclisti, per poi essere rinominato Country BlueGrass and Blues, CBGB, per l'appunto. In pochissimo tempo, il locale divenne un simbolo per la scena punk rock, accogliendone i protagonisti, dai Ramones ai Television e ancora Patti Smith, Blondie e i Talking Heads. Dalla prima metà degli anni '80, il CBGB divenne rinomato per gli atti hardcore punk che ospitava.