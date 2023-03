Elton John ha appena scoperto cosa ha ispirato Rocket Man

In seguito alla spiegazione di Bernie Taupin riguardo ciò che ha ispirato Rocket Man, Elton John, responsabile della voce e della composizione musicale del brano, ci ha rivelato ciò che non ha mai saputo veramente saputo dietro il testo di questo assoluto capolavoro.

“Penso che Rocket Man sia stato il nostro primo disco numero uno in assoluto – ed era nel disco di Honky Chateau ”, spiega John. "È stata una canzone abbastanza facile su cui scrivere una melodia perché è una canzone sullo spazio, quindi è una canzone abbastanza…spaziosa.”

Quindi, spiegando la storia, il paroliere Taupin aggiunge: “In realtà era una canzone ispirata da Ray Bradbury dal suo libro di racconti di fantascienza intitolato The Illustrated Man.

"In quel libro, c'era una storia chiamata The Rocket Man, che parlava di come il mestiere dell’astronauta in futuro sarebbe diventato un’occupazione normale... quindi ho preso quell'idea e l'ho seguita”.

In risposta, il leggendario musicista commenta con nonchalance: "Sai, non l'avevo mai saputo…". Ripubblicando il momento sul suo account Instagram ufficiale, John scrive nella didascalia: "Impari qualcosa di nuovo ogni giorno!”.