Il nuovo numero di Classic Rock è in edicola!

Cover story dedicata ai Metallica, che con il loro ultimo album 72 Seasons hanno finalmente riconquistato il primo posto nelle classifiche mondiali. Ma c’è molto di più da scoprire… diamo uno sguardo insieme ai contenuti di questo mese.

Partendo con un articolo sui fiammeggianti Kiss, che si esibiranno a Lucca per l’addio al pubblico italiano. Ma andrà davvero così?

Passiamo poi ai Mudhoney: dalla spazzatura digitale a un’eternità fatta di plastica. Mark Arm e i suoi si confermano unici e intramontabili.

E i Therapy?, leggendaria band del metal nordirlandese, portano avanti la bandiera dell’onestà, coerenza e talento. E intanto, loro ci spiegano come si fa a sopravvivere nel music business.

I fratelli Severini di The Gang festeggiano 40 anni di attività con un bellissimo libro autobiografico, ricco di immagini e contributi.

E poi, non potevamo non dedicare un articolo all’unico, inimitabile Duca Bianco: nel 1983, per lui l’art rock e i costumi da clown appartenevano al passato. Voleva diventare una superstar. E per riuscirci assoldò l’uomo che tutti chiamavano Hitmaker.

Ma sarete felici di sapere che a pagina 35 ci sarà la Cover Story su nientemeno che i Metallica: i Metal Highlanders. In oltre 40 anni di carriera, sono passati dallo status di band metal di culto a colosso commerciale e brand di caratura mondiale. Ma anche se il nuovo 72 SEASONS ha già preso d’assalto le classifiche di tutto il mondo, loro sono ancora arrabbiati. E anche un po’ insicuri.

Un tuffo nel passato con un pezzo sui Led Zeppelin; Alla sua uscita, il loro quinto album spiazzò tutti: perché quella varietà stilistica? E dov’erano le Whole Lotta Love e le Stairway To Heaven? Eppure, 50 anni dopo, molti considerano HOUSES OF THE HOLY un capolavoro.

E ancora, vogliamo ricordare una delle band più stratosferiche di sempre, i Velvet Underground, attraverso le parole del regista californiano Todd Haynes, che, dopo la sua personale interpretazione di Bob Dylan, affronta una delle band chiave del rock.

Dopo di che, ci concentriamo sugli Stranglers: troppo vecchi (e musicalmente troppo bravi), furono i bad boys del punk. Hugh Cornwell ci racconta la storia del loro secondo disco, un autentico classico.

Infine, la Classic Rock Interview a Shel Talmy - un americano a Londra, capitato nel posto giusto al momento giusto, fu uno dei protagonisti della musica inglese degli anni 60. E oggi, alla bella età di 86 anni, ricorda successi e insuccessi di una carriera straordinaria. Ma senza lasciarsi fregare dalla nostalgia.